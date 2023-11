Sarah Mc Kenzie SALLE GAVEAU, 9 novembre 2023, PARIS.

Sarah Mc Kenzie SALLE GAVEAU. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Sarah McKenzieEn début 2016, Universal Music Publishing en France conclut avec elle un contrat exclusif de 5 ans en tant que compositrice, ce qui lui permet de bénéficier du système de droits d’auteurs de la SACEM. Elle s’installe à Paris. Sarah déménage ensuite à Londres. En mars de la même année, elle sort son prochain album ‘Secrets of My Heart’ (« Les secrets de mon cœur ») sous le label Normandy Lane Music. Elle entame une nouvelle tournée mondiale qui s’interrompt en mars 2020 — la pandémie de coronavirus mettant fin alors à ses déplacements. Sarah a la chance que la DRAA de Walnut Creek en Californie lui confie une autre mission appelée ‘Music Connects Our World’ (« La musique nous relie à travers le monde »), un fabuleux spectacle vidéo de 60 minutes, filmé à distance, où elle collabore avec des musiciens situés aux quatre coins du globe. Ces vidéos ont été vues par plus de 7 millions de personnes partout sur notre planète. Sarah Mc Kenzie

Votre billet est ici

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

38.5

EUR38.5.

