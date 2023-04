Les Soirées de l’Orchestre: Orchestre Lamoureux, Adrien Perruchon, Chloé Briot – Salle Gaveau, Paris SALLE GAVEAU, 9 mai 2023, PARIS.

Les Soirées de l’Orchestre: Orchestre Lamoureux, Adrien Perruchon, Chloé Briot – Salle Gaveau, Paris SALLE GAVEAU. Un spectacle à la date du 2023-05-09 à 20:30 (2023-05-09 au ). Tarif : 18.38 à 55.81 euros.

Adrien Perruchon, Chloé Briot, LES SOIRÉES DE L’ORCHESTREORCHESTRE LAMOUREUXAdrien Perruchon, directionChloé Briot, sopranoCréation mondiale en avant-concert à 20h00MARC KOWALCZYKAnatollProgramme :NADIA BOULANGERSoleils couchants et Elégie, deux mélodies avec orchestre (1909)EDOUARD LALOChant bretonHECTOR BERLIOZLes Nuits d’été, Op. 7HENRI DUPARCAux étoiles, poème symphonique LUDWIG VAN BEETHOVENSymphonie n°7 en La majeur, Op. 92Ce programme est l’occasion d’une magnifique redécouverte : deux Mélodies de Nadia Boulanger sur des textes de Paul Verlaine dans leur version avec orchestre, créées en 1911 par Marcelle Demougeot et l’Orchestre Lamoureux sous la direction de Camille Chevillard et n’ont pas été redonnées depuis.C’est dans le lieu même de cette première audition que nous vous offrons de les entendre, incarnés par la soprano Chloé Briot et aux côtés d’un cycle de mélodies qui représente un sommet de symbiose entre poésie et musique : les Nuits d‘été d’Hector Berlioz.Très logiquement, Beethoven vient conclure ce parcours musical avec sa grande septième symphonie : Boulanger et Berlioz compositeurs et interprètes ont vécu et grandi avec les opus du maître de Bonn, tout comme l’Orchestre Lamoureux qui présentait cette œuvre lors de son concert inaugural de 1881.L’Ombre de Beethoven plane aussi sur Protonic Games du jeune compositeur français Fabien Waksman qui a trouvé dans les grandes symphonies l’inspiration de certains gestes d’écriture et utilisé des motifs de la septième symphonie dans cette brillante ouverture orchestrale…Ce concert sera l’occasion de découvrir la création mondiale d’Anatoll de Marc Kowalczyk en avant-concert à 20h avec le concours des éditions L’Octanphare et d’Arnaud Kientz, directeur de la coordination musicale, présentée et dirigée par Adrien Perruchon.Anatoll est une œuvre participative où le compositeur invite le public de la capitale à s’approprier 4 des 54 cellules celles qui composent son œuvre. Inédit, ce projet véritablement en harmonie avec son temps et avec les habitants de la Ville de Paris et de sa banlieue, verra le jour grâce à la campagne d’affichage en extérieur (Colonnes Morris) et en intérieur (métro et RER).N° téléphone accès PMR : 01 49 53 05 07 Orchestre Lamoureux, Adrien Perruchon, Chloé Briot Orchestre Lamoureux, Adrien Perruchon, Chloé Briot

Votre billet est ici

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

18.38

EUR18.38.

Votre billet est ici