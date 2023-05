« Qu’est ce que l’Au-delà ? » – « La vie après la vie » Salle Eugène Thièry – Mairie – Place de la République -Rethel – ArdennesArdennes, 23 mai 2023 14:00, Paris.

Débat. Mardi 23 mai, 14h00 1

La continuité de la vie après notre vie terrestre, sujet qui suscite beaucoup d’intérets et de questions.

Le conférencier Jean-Marie Suenen, ancien journaliste, à une longue expérience, d’enquètes de vécu et des preuves apportées par des décédés, qu’il a accumulé durant de nombreuses années.

Son but est d’apporter une information, qui permette à chacun de se faire sa propre réflexion, et pouvoir faire la différence entre croyance et réalité, sur la continuité de la Vie après…la Vie. Indépendamment de toutes religions, philosophies, lectures …etc.

Salle Eugène Thièry – Mairie – Place de la République -Rethel – ArdennesArdennes Place de la République Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003