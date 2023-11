Airs Sérieux et à Boire Les Arts Florissants – W.Christie – Cité de la Musique, Paris SALLE DES CONCERTS, 25 juin 2024, PARIS.

Airs Sérieux et à Boire

Les Arts Florissants – W.Christie – Cité de la Musique, Paris SALLE DES CONCERTS. Un spectacle à la date du 2024-06-25 à 20:00 (2024-06-25 au ). Tarif : 51.7 à 51.7 euros.

AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE Les Arts Florissants – William ChristieSalle des concerts – Cité de la musique DISTRIBUTIONLes Arts FlorissantsWilliam Christie , directionEmmanuelle de Negri , sopranoAnna Reinhold , mezzo-sopranoCyril Auvity , ténorMarc Mauillon , barytonLisandro Abadie , basseProgramme :Airs français des XVIIe et XVIIIe siècles Depuis plusieurs saisons, Les Arts Florissants revisitent, sans jamais se répéter, l’immense patrimoine de l’air de cour qui fit la gloire et le raffinement du Grand Siècle. Sous l’étendard, propre à toutes les fantaisies, d’airs sérieux et à boire. S’il est un répertoire dont Les Arts Florissants ont eu très tôt à cœur de révéler la splendeur, c’est celui de l’air de cour. Les tout premiers enregistrements de l’ensemble de William Christie témoignaient déjà de sa prédilection pour ce genre emblématique de la musique française profane porté à son apogée sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Pierre Guédron, Claude Le Jeune et Étienne Moulinié sont les signatures les plus en vogue de ces miniatures subtiles ayant fait leurs les truculences de verbe et les rythmes à danser de la chanson populaire. Le fin palais du quintette vocal fidèlement réuni autour de William Christie se délecte de ces saynètes pittoresques, teintées d’un raffinement extrême. Orchestre Les Arts Florissants, Choeur Les Arts Florissants, William Christie, Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Orchestre Les Arts Florissants, Choeur Les Arts Florissants, William Christie, Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

SALLE DES CONCERTS PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

51.7

EUR51.7.

