Le Grand Bal – Cité de la Musique, Paris SALLE DES CONCERTS. Un spectacle à la date du 2024-05-05 à 16:00 (2024-05-05 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

LE GRAND BALConcert participatif• Salle des concerts – Cité de la musique• Durée : environ 6h00 Vincent Moon , direction artistique, projectionsLaetitia Carton , direction artistiqueRobin Decourcy , direction artistique, passeur de danseAnatole Lorne , passeur de danseLe Soleil ni même la Lune (Alpes du sud / Massif central)Fleuves (Bretagne)Clica Dròna (Gascogne)Romain Baudoin (Gascogne)Ciac Boum (Poitou)Cheval de trait (Finistère) Réalisateur globe-trotter, cultivant une forme très vivante d’ethnomusicologie, Vincent Moon orchestre un grand concert-bal dans lequel se mêlent diverses musiques traditionnelles d’ici et d’aujourd’hui. Électron libre du cinéma contemporain, farouchement attaché à son indépendance, Vincent Moon s’est illustré principalement par ses traversées, nombreuses et variées, des musiques de ce monde. On lui en doit en particulier la collection Petites Planètes, en collaboration avec Priscilla Telmon, une série de films documentaires réalisées sur les cinq continents dans le but d’explorer les traditions musicales et les rituels religieux. Il entreprend ici de célébrer la joie galvanisante du danser ensemble via un grand bal auquel le public, préparé par des stages de danse en amont, est invité à participer. Tout du long résonnent les sons joués sur scène par des figures contemporaines des musiques traditionnelles provenant de plusieurs régions de France. Une expérience unique ! Les ateliers d’initiations à la danse auront lieu les samedi 4 mai de 11h à 13h (Gascogne), samedi 4 mai de 14h30 à 18h30 (Massif Central), dimanche 5 mai de 10h30 à 12h30 (Poitou) et dimanche 5 mai de 13h30 à 15h30 (Bretagne). Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers. Initiations aux danses de bal du Massif Central et de Gascogne : Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

SALLE DES CONCERTS PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

29.7

EUR29.7.

