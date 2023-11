Teatro Di San Carlo – Giacomo Sagripanti, direction – Cité de la Musique, Paris SALLE DES CONCERTS, 9 novembre 2023, PARIS.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente TEATRO DI SAN CARLO Giacomo Sagripanti – Bellini, Donizetti, Mozart, Puccini, Rossini, VerdiConcert vocal• Salle des concerts – Cité de la musiquePROGRAMMEOeuvres de Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini et Giuseppe VerdiDISTRIBUTIONOrchestre du Teatro di San CarloJeunes chanteurs de l’Académie du Teatro di San Carlo (Naples)Giacomo Sagripanti , directionFondée en 2021 par Stéphane Lissner, l’Académie du Teatro San Carlo s’est imposée en deux saisons comme une ambassadrice d’excellence de la prestigieuse maison d’opéra napolitaine. Hommage à Mozart et à cinq compositeurs liés à la capitale française. Riche héritière d’une tradition lyrique séculaire, l’institution napolitaine n’est pas pour autant réfractaire à la nouveauté. En témoigne la création récente de son académie pour jeunes professionnels, qui offre à une dizaine de voix féminines et masculines l’opportunité de bénéficier d’une formation exigeante, d’intégrer les productions à domicile et de participer à des tournées de concert nationales et internationales. C’est un véritable gala lyrique que proposent ici les membres de l’académie avec les musiciens de l’orchestre napolitain et le chef Giacomo Sagripanti, particulièrement apprécié dans le répertoire du bel canto. Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini et Verdi y côtoient dans un esprit festif les grands airs et duos mozartiens.En partenariat avec le Musée du Louvre Giacomo Sagripanti, Teatro di San Carlo de Naples, Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Giacomo Sagripanti, Teatro di San Carlo de Naples, Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

