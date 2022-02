Twins Salle Cortot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert deux pianos. Tanguy De Williencourt, Guilhem Fabre. Mozart, Armanet, Rachmaninov

Programme deux pianos Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour deux pianos K448 Jean-Pierre Armanet

« Twins « Opus pour deux pianos en sept tableaux, écho sonore de l’attentat du 11 septembre 2001 à New-York contre les tours jumelles de Manhattan qui évoque la fureur vertigineuse d’un drame collectif où chaque destin individuel s’est trouvé soudain pris en otage par notre histoire contemporaine. Sergueï Rachmaninov

Danses symphoniques Salle Cortot 78 rue Cardinet Paris 75017 Paris Quartier des Batignolles vendredi 11 février – 20h30 à 22h00

