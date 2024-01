Sortie d’album : Passage Secret – Récital de Piano Salle Cortot Paris, vendredi 22 mars 2024.

Début : 2024-03-22 20:30

Fin : 2024-03-22 22:30

Récital de pianos du duo Berlinskaïa-Ancelle à l’occasion de la sortie de leur nouvel album chez Alpha Classics Vendredi 22 mars, 20h30 1

https://www.billetweb.fr/sortie-de-l-album-passage-secret

Ludmila Berlinskaïa , Piano

Arthur Ancelle, Piano

A l’occasion de la sortie de leur nouvel album, « Passage Secret », pour le label Alpha Classics, le duo Berlinskaïa Ancelle propose de découvrir le programme du disque en concert, dans l’écrin chaleureux et intimiste de la Salle Cortot.

Au milieu d’une musique française si abondante en miniatures, les cycles Jeux d’enfants, Petite Suite, Dolly et Ma mère l’Oye se distinguent par une place à part : ces quatre recueils à 4 mains sont devenus parmi les œuvres les plus célèbres de leurs compositeurs respectifs.

Passages obligés en école de musique, objets de complicité familiale ou amicale, reines du royaume des bis, certaines pièces récoltent la lumière, qui irise les cycles entiers d’une teinte à laquelle la tradition confère une aura enfantine. Ces chefs-d’œuvre se sont pourtant fait une place dans le répertoire des grands. Car ce qui relie ces quatre cahiers, auxquels on peut ajouter le délicieux et méconnu Feuille d’Images de Louis Aubert, c’est tout le génie, tout le savoir-faire et toute l’âme que chacun des compositeurs y a mis. Sans doute, ces compositeurs se sont-ils souvenus qu’il n’y a pas juge plus sérieux qu’un enfant, et que pour un enfant, écouter une histoire ou simplement jouer, « c’est pour de vrai ».

Œuvres pour enfant, alors ? Ces pièces au raffinement extrême semblent raconter un imaginaire enfantin vu par les yeux d’un adulte, celui de jeux naïfs (La Toupie) ou d’images juvéniles (Danse de l’Ours en peluche), allant aux contes amphibologiques (Le petit poucet, La Belle et la Bête) jusqu’au poème équivoque (Cortège).

Cette musique n’est-elle pas plutôt une clé ? La clé d’un passage secret entre les jeux d’enfants et les jeux d’adultes ? La clé d’un passage étroit entre les pays imaginaires des enfants et les jardins féériques des grandes personnes ?

Producteur : Association Piano-Piano

PROGRAMME

Debussy : Petite Suite

Bizet : Jeux d’Enfants

– Entracte –

Fauré : Dolly

Aubert : Feuille d’Images

Ravel : Ma mère l’Oye

Salle Cortot 78 rue Cardinet Paris Quartier des Batignolles Paris 75017