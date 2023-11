Rozanova – Roussin – Dautry Fauré & Brahms SALLE CORTOT Catégorie d’Évènement: Paris Rozanova – Roussin – Dautry Fauré & Brahms SALLE CORTOT, 28 janvier 2024, PARIS. Rozanova – Roussin – Dautry Fauré & Brahms SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2024-01-28 à 15:00 (2024-01-28 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Gabriel FAURÉ : Trio piano, violon et violoncelle, en ré mineur, op 120 Johannes BRAHMS : Trio piano, violon et violoncelle, en si majeur, op 8 Votre billet est ici SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet Paris 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SALLE CORTOT Adresse 78 rue Cardinet Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville SALLE CORTOT latitude longitude 48.884239453358084;2.3094238258100637

SALLE CORTOT PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/