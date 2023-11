Les Plus Belles Musiques des Films de Miyazaki Miyazaki | Grissini Project SALLE CORTOT, 26 janvier 2024, PARIS.

Les Plus Belles Musiques des Films de Miyazaki Miyazaki | Grissini Project SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:30. Tarif : 41.6 à 41.6 euros.

Les Grandes Scènes présentent Les plus belles musiques des films de Miyazaki | Grissini Project Princesse Mononoke, Mon Voisin Totoro, Le Vent se lève, Le Château Ambulant, Kiki la petite sorcière, Ponyo, Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le Ciel… Le Grissini project ? Un Quatuor de musiciens, stars de la musique à l’image ! Quand le classique rencontre la pop culture : des reprises de films, d’animés et jeux vidéo qui se comptent en millions de vues sur internet Un programme Miyazaki avec la musique de Joe Hisaishi que Romain Vaudé, fondateur du Grissini Project nous fait (re)découvrir ; “Joe Hisaishi met en musique les images oniriques de Miyazaki de manière brillante. Ce sont vraiment de très belles partitions et je trouvais dommage qu’on ne les entende pas plus en concert. Notre formation de musique de chambre sert l’onirisme que l’on peut retrouver dans les films de Miyazaki. C’est un vrai travail d’arrangement …car c’est une musique qui est extrêmement riche et nous avons beaucoup de matériel, d’idées et de possibilités mais il faut faire ce travail avec beaucoup de justesse car il ne faut pas dénaturer la musique originale et c’est tout le travail des arrangeurs et de la direction artistique…” Romain Vaudé – Interview TV5 Monde info le 22 juillet 2022 Grissini Project Grissini Project

SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet Paris

