Concert symphonique | Une escapade française Salle Colonne, 10 octobre 2021 16:00, Paris. Dimanche 10 octobre, 16h00 Tarif plein : 20€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41691-une-escapade-francaise Vivez l’expérience du symphonique ! Bacri, Berlioz, Lalo, Saint-Saëns… BACRI Notturno pour hautbois et orchestre à cordes, op.74 (2001) BERLIOZ Les Nuits d’été LALO Guitare pour violon et orchestre, op.28 Romance-sérénade, pour violon et orchestre SAINT-SAËNS Introduction et rondo capriccioso, op.28 Deuxième symphonie, op.55 (extraits) Pour ce concert, nous vous proposons, en compagnie de solistes de tout premier plan, un véritable petit festival de musique française ! D’immortels chefs-d’œuvre, comme Les Nuits d’été d’Hector Berlioz et le Rondo capriccioso de Camille Saint-Saëns, alterneront avec de belles découvertes. Celle, tout d’abord de la Romance-sérénade d’Edouard Lalo, contemporain de Saint-Saëns et encore trop peu joué de nos jours, celle, ensuite, du fascinant Notturno pour hautbois et orchestre de Nicolas Bacri, éminent compositeur français né en 1961. Nous continuerons enfin à rendre hommage à notre cher Saint-Saëns avec sa Deuxième symphonie, tellement magnifique et pourtant si rarement programmée. ORCHESTRE COLONNE DIANE CHIRAT-BATTELLO · Hautbois MARIE PERBOST · Soprano JEAN-MARC PHILLIPS-VARJABÉDIAN · Violon JEAN-MICHEL FERRAN · Direction Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 10 octobre – 16h00 à 18h00

