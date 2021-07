Concert symphonique | Les Curiosités d’un grand voyageur Salle Colonne, 26 septembre 2021 16:00, Paris.

Dimanche 26 septembre, 16h00 Tarif plein : 20€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41685-les-curiosites-d-un-grand-voyageur

Vivez l’expérience du symphonique ! Probst, Saint-Saëns…

PROBST

L’Orbe des Cygnes (création)

SAINT-SAËNS

La Princesse Jaune, op.30 (ouverture)

Le Pas d’armes du Roi Jean, pour baryton et orchestre

Rêverie, pour mezzo-soprano et orchestre

Concerto pour violoncelle n°2, op.119

Tarentelle pour flûte, clarinette et orchestre, op.6

Morceau de concert pour cor et orchestre, op.94

L’Enlèvement, pour ténor et orchestre

La Cloche, pour soprano et orchestre

Les Cloches de la Mer, pour ténor et orchestre

Suite pour orchestre, op.49

42 musiciens et musiciennes, 8 solistes, et pas moins de 10 chefs et cheffes ! Il fallait au moins cela pour rendre hommage à l’exceptionnel compositeur que fut Camille Saint-Saëns, disparu il y a cent ans. Un programme extrêmement varié, à l’image de l’inspiration virevoltante de celui que l’Orchestre Colonne considère autant comme un vieil ami que comme une figure tutélaire…

En effet, l’Orchestre Colonne peut s’honorer d’avoir joué sous sa direction, de l’avoir accompagné comme pianiste soliste, et d’avoir créé nombre de ses œuvres.

Camille Saint-Saëns fut un enfant prodige : à 10 ans, il jouait en concert le troisième concerto de Beethoven pour piano et écrivait lui-même ses cadences… Il deviendra un organiste très respecté, ainsi qu’un compositeur prolifique : douze opéras, cinq symphonies, un Requiem, des concertos pour piano, pour violon, pour violoncelle… et bien sûr le si célèbre Carnaval des Animaux. Grand défenseur de la musique française face à l’hégémonie de la musique allemande, il fonda la Société nationale de musique, et soutint activement les Concerts Colonne pour les mêmes raisons. Il fut un grand voyageur tout autour du monde, l’un des premiers re-découvreurs de la musique ancienne de Charpentier à Rameau, mais aussi le premier compositeur de renom à écrire une musique de film : L’Assassinat du Duc du Guise !

L’Orbe des Cygnes, création de la compositrice Tatiana Probst, complétera cet hommage d’un coup de plume(s) amical et respectueux à travers les siècles…

ORCHESTRE COLONNE

ANNE-CÉCILE CUNIOT · Flûte

MARIE-CLAUDE BANTIGNY · Violoncelle

MICHEL BERNIER · Clarinette

GILLES BERTOCCHI · Cor

CHANTEURS ET CHANTEUSES DU CRR DE PARIS · Baryton, Mezzo, Ténor, Soprano

MARC KOROVITCH · Direction

JEAN-MICHEL FERRAN · Direction

FLAVIEN BOY · Direction

LAURENT PETITGIRARD · Direction

LAËTITIA TROUVÉ · Direction

MARTIN LEBEL · Direction

ILAN SOUSA · Direction

CHLOÉ MEYZIE · Direction

MICHAËL COUSTEAU · Direction

LAURENT GOOSSAERT · Direction

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris

dimanche 26 septembre – 16h00 à 18h00