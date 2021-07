Paris Salle Colonne Paris Concert-éveil | Voyage intérieur Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Voyage intérieur Salle Colonne, 15 mai 2022 10:00, Paris. Dimanche 15 mai 2022, 10h00, 11h30 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41721-voyage-interieur Les concerts pédagogiques offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l’orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques. JANÁČEK Quatuor à cordes n°2 «Lettres intimes» (extraits) BARTÓK Sonate pour violon et piano n°1 La musique dite «classique» a souvent puisé son inspiration dans les musiques dites «populaires». En dignes représentants de cette évidence, Raphaël Maillet (violon) et Ludovit Kovac (cymbalum) vous proposent, en association avec les solistes de l’Orchestre Colonne, une plongée au cœur du début du XXe siècle et de l’Europe centrale. Messages bouleversants de leur temps, ces deux œuvres caractéristiques de deux grands compositeurs livreront une partie de leurs secrets. ARIANE JACOB · Piano PIERRE HAMEL · Violon RAPHAËL MAILLET · Violon LUDOVIT KOVAC · Cymbalum SOLISTES DE L’ORCHESTRE COLONNE · Quatuor à cordes Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 15 mai 2022 – 10h00 à 11h00

dimanche 15 mai 2022 – 11h30 à 12h30

Détails Heure : 10:00 - 12:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Colonne Adresse 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France Ville Paris lieuville Salle Colonne Paris