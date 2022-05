Concert-éveil | Mozart, le Génial Plaisantin Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Mozart, le Génial Plaisantin Salle Colonne, 27 septembre 2020 10:00, Paris. Dimanche 27 septembre 2020, 10h00, 11h30 Sur place 12€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit) https://www3.aparteweb.com/awprod/COLONNE/AWCalendar.aspx?INS=COLONNE&CAT=123&FLAG=17424&SECUR2=495552505267797679787869&LNG=FR, 01 42 33 72 89, reservation@orchestrecolonne.fr A la découverte de la musique classique ! MOZART

Serenata Notturna en Ré Majeur, K.239

Une plaisanterie musicale K.522 Toute la fantaisie du compositeur à travers ces deux sérénades !

La première, apparemment si solennelle, confie les parties solistes à un improbable assemblage de timbales, violons, alto et contrebasse.

La seconde, jubilatoire plaisanterie, caricature les mauvais compositeurs et musiciens de l’époque – tout en déroulant une musique ravissante… entre deux épouvantables fausses notes autorisées.

Ce concert sera dirigé et présenté par Flavien Boy, directeur musical de l’Ensemble Orchestral de Dijon.

Pendant ces spectacles, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur l’alto. L’alto… un jeu d’enfant ! FLAVIEN BOY · Direction et présentation Salle Colonne 94 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 27 septembre 2020 – 10h00 à 11h00

dimanche 27 septembre 2020 – 11h30 à 12h30

