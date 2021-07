Concert-éveil | Les Petites Confidences d’Amadeus Salle Colonne, 12 juin 2022 10:00, Paris.

Dimanche 12 juin 2022, 10h00, 11h30 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41736-les-petites-confidences-d-amadeus

Les concerts pédagogiques offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l’orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques.

MOZART

Sonate pour piano et violon en mib majeur, K.481

Quatuor avec piano en sol mineur, K.478

Lieder avec piano

Les solistes de l’orchestre invitent les petits et les grands pour ce mini-récital de musique de chambre de Wolfgang Amadeus Mozart, pour un concert commenté, expliqué et dialogué, mêlant la voix, le piano et les instruments à cordes.

ARIANE JACOB · Piano

PIERRE HAMEL · Violon

SOLISTES DE L’ORCHESTRE COLONNE · Quatuor à cordes

CHANTEURS ET CHANTEUSES DU CRR DE PARIS · Voix

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris

dimanche 12 juin 2022 – 10h00 à 11h00

dimanche 12 juin 2022 – 11h30 à 12h30