Paris Salle Colonne Paris Concert-éveil | Les Fantaisies d’un prodige Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Les Fantaisies d’un prodige Salle Colonne, 10 octobre 2021 10:00, Paris. Dimanche 10 octobre, 10h00, 11h30 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41688-les-fantaisies-d-un-prodige Les concerts pédagogiques offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l’orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques. SAINT-SAËNS Introduction et rondo capriccioso, op.28 Deuxième symphonie, op.55 (extraits) Encore Camille Saint-Saëns ? C’est qu’il a beaucoup écrit, et tant de merveilles ! Pour le violon, bien sûr – le célèbre Introduction et Rondo capriccioso – mais aussi pour l’orchestre avec la découverte de sa merveilleuse Deuxième symphonie pleine d’un charme si typique de la musique française ! Pendant ce concert, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur le basson. Le basson… un jeu d’enfant ! ORCHESTRE COLONNE JEAN-MARC PHILLIPS-VARJABÉDIAN · Violon JEAN-MICHEL FERRAN · Direction Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 10 octobre – 10h00 à 11h00

dimanche 10 octobre – 11h30 à 12h30

Détails Heure : 10:00 - 12:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Colonne Adresse 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France Ville Paris lieuville Salle Colonne Paris