Concert-éveil | Le Petit Prince Salle Colonne, 12 décembre 2021 10:00, Paris. Dimanche 12 décembre, 10h00, 11h30, 16h00 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41700-le-petit-prince Les concerts pédagogiques offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l’orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques. BEINTUS Le Petit Prince Sous la direction de Chloé Meyzie, venez redécouvrir toutes générations confondues l’univers magique et intemporel du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Il vous sera conté par Jean-Noël Ferrel, au fil de la musique chatoyante de Jean-Pascal Beintus – tout simplement l’une des plus belles partitions jamais composées pour accompagner ce texte. ORCHESTRE COLONNE JEAN-NOËL FERREL · Narrateur CHLOÉ MEYZIE · Direction Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 12 décembre – 10h00 à 11h00

