Concert-éveil | Le Mini-monde de Monsieur Haydn Salle Colonne, 16 janvier 2022 10:00, Paris. Dimanche 16 janvier 2022, 10h00, 11h30 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41703-le-mini-monde-de-monsieur-haydn Les concerts pédagogiques offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l’orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques. MANDON Concertino pour piano et orchestre de chambre (création) MOZART Concerto pour piano n°9 «Jeunehomme» HAYDN Symphonie n°59 «Le Feu» en la majeur Chaque symphonie de Joseph Haydn est un mini-monde en soi… et il en a composé plus de 100 ! La 59e, baptisée «Le Feu», pétille et flamboie ardemment dans ses mouvements rapides ! Cette composition brûlante s’inscrit dans le courant musical appelé «Sturm und Drang», c’est-à-dire «Tempête et Passion», considéré comme précurseur du romantisme. Pour saluer son ami, Wolfgang Amadeus Mozart s’invitera avec son Concerto pour piano n°9. Pour conclure cette matinée, le Concertino pour piano et orchestre de Charly Mandon, créé pour l’occasion, rendra un hommage plus actuel à ces deux grands compositeurs classiques viennois. Pendant ce concert, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur les cordes baroques. Les cordes baroques… un jeu d’enfant ! ORCHESTRE COLONNE JÉRÔME GRANJON · Piano ILAN SOUSA · Direction Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 16 janvier 2022 – 10h00 à 11h00

