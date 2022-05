Concert-éveil | Debussy et Grieg Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Debussy et Grieg Salle Colonne, 24 janvier 2021 10:00, Paris. Dimanche 24 janvier 2021, 10h00, 11h30 Sur place 12€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit) https://www3.aparteweb.com/awprod/COLONNE/AWCalendar.aspx?INS=COLONNE&CAT=125&FLAG=17424&SECUR2=495552505267797679787869&LNG=FR, 01 42 33 72 89, reservation@orchestrecolonne.fr A la découverte de la musique classique ! GOULET · Histoire de pêche

DEBUSSY · Danse sacrée et danse profane

GRIEG · Quatuor en sol mineur (version orchestre à cordes) Harpe, clarinette, danses, mime, folklore nordique, littérature, cordes… Oui, tout cela en un seul concert !

D’abord un extrait de l’Histoire de Pêche du compositeur canadien Maxime Goulet, concerto-mime pour clarinette et orchestre à cordes. Ensuite une des Danses pour harpe et cordes de Claude Debussy. Enfin Edvard Grieg et son quatuor à cordes, ici en version orchestrale.

Ce concert sera présenté et dirigé par Laëtitia Trouvé.

Pendant ces spectacles, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur le basson. Le basson… un jeu d’enfant ! MARION LÉNART · Harpe

MICHEL BERNIER · Clarinette

JEAN-NOËL FERREL · Comédien

LAËTITIA TROUVÉ · Direction et Présentation Salle Colonne 94 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 24 janvier 2021 – 10h00 à 11h00

dimanche 24 janvier 2021 – 11h30 à 12h30

Détails Heure : 10:00 - 12:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Colonne Adresse 94 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ville Paris lieuville Salle Colonne Paris Departement Paris

Salle Colonne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert-éveil | Debussy et Grieg Salle Colonne 2021-01-24 was last modified: by Concert-éveil | Debussy et Grieg Salle Colonne Salle Colonne 24 janvier 2021 10:00 Paris Salle Colonne Paris

Paris Paris