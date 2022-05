Concert-éveil | Casse-Noisette Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Casse-Noisette Salle Colonne, 13 décembre 2020 10:00, Paris. Dimanche 13 décembre 2020, 10h00, 11h30, 15h00, 17h00 Sur place 12€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit) https://www3.aparteweb.com/awprod/COLONNE/AWCalendar.aspx?INS=COLONNE&CAT=124&FLAG=17424&SECUR2=495552505267797679787869&LNG=FR, 01 42 33 72 89, reservation@orchestrecolonne.Fr A la découverte de la musique classique ! TCHAÏKOVSKY · Casse-Noisette Toute la féérie du ballet de Tchaïkovsky et du conte d’Alexandre Dumas (d’après Hoffmann)sera racontée aux enfants par Maud Gastinel et interprétée par un quatuor de solistes de l’Orchestre Colonne. MAUD GASTINEL · Récitante

SOLISTES DE L’ORCHESTRE COLONNE · Quatuor à cordes Salle Colonne 94 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 13 décembre 2020 – 10h00 à 11h00

