Paris Salle Colonne Paris Concert de musique de chambre | L’Inaccessible Étoile Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de musique de chambre | L’Inaccessible Étoile Salle Colonne, 15 mai 2022 16:00, Paris. Dimanche 15 mai 2022, 16h00 Tarif plein : 20€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41724-l-inaccessible-etoile Un concert intime et chaleureux avec les solistes de l’Orchestre Colonne ! Janácek, Bartók… JANÁČEK Quatuor à cordes n°2 «Lettres intimes» BARTÓK Sonate pour violon et piano n°1 Deux œuvres amoureuses et tragiques… Coup de foudre pour un Leoš Janáček de 73 ans, désespérément amoureux d’une jeune femme de 35 ans sa cadette ; il lui dit alors dans son Deuxième quatuor à cordes tout ce qu’il ne pouvait exprimer dans ses lettres. Émerveillement pour Béla Bartók devant la virtuosité de la toute jeune violoniste Jelly d’Arányi, pour qui il composa, il y a tout juste cent ans, deux sonates qu’ils jouèrent ensemble, ensuite, dans toute l’Europe. Maurice Ravel, qui les entendit à Paris, en fut tout retourné… ARIANE JACOB · Piano PIERRE HAMEL · Violon SOLISTES DE L’ORCHESTRE COLONNE · Quatuor à cordes Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 15 mai 2022 – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Colonne Adresse 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France Ville Paris lieuville Salle Colonne Paris