Concert de musique de chambre | Flâneries mozartiennes Salle Colonne, 12 juin 2022 16:00, Paris. Dimanche 12 juin 2022, 16h00 Tarif plein : 20€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41724-l-inaccessible-etoile Un concert intime et chaleureux avec les solistes de l’Orchestre Colonne ! Mozart à l’honneur… MOZART Sonate pour piano et violon en mib majeur, K.481 Quatuor avec piano en sol mineur, K.478 Lieder avec piano Quoi de plus agréable qu’écouter du Mozart avant de partir sur les routes des vacances ? Son Quatuor avec piano en sol mineur, première œuvre véritablement importante écrite pour cette formation, est sans conteste une de ses pièces de musique de chambre parmi les plus populaires. Ses Lieder avec piano, dont nous présentons ici une sélection, sont moins souvent joués mais pourtant splendides. Il en va de même pour la magnifique Sonate K.481 pour piano et violon, musique de maturité, construite autour d’un sublime mouvement lent aux harmonies surprenantes. Le quatuor et la sonate furent tous deux composés en 1785, tout comme le Lied der Freiheit, aux moments perdus d’un Mozart pourtant bien occupé à écrire Les Noces de Figaro ! ARIANE JACOB · Piano PIERRE HAMEL · Violon SOLISTES DE L’ORCHESTRE COLONNE · Quatuor à cordes CHANTEURS ET CHANTEUSES DU CRR DE PARIS · Voix Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 12 juin 2022 – 16h00 à 18h00

