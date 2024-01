Concert-Éveil : Joyeuse Viennoiserie Salle Colonne Paris, dimanche 10 mars 2024.

Concert-Éveil : Joyeuse Viennoiserie Salle Colonne Paris Dimanche 10 mars, 10h00, 11h30

DESCRIPTION

Parfois taxée de ringardise, l’opérette est au contraire un art particulièrement inventif, varié, souvent drôle et chic à la fois. Encore faut-il choisir un bel ouvrage !… Avec la Veuve joyeuse, vous êtes entre de bonnes mains : la partition est un feu d’artifice de somptueuses mélodies, oscillant entre le style parisien (l’hommage à Offenbach est assumé) et le charme des inflexions austro-hongroises (Strauss), habillant un texte théâtral toujours spirituel et percutant.

Les enfants savent-ils que cette opérette est – encore aujourd’hui – l’un des plus grands succès planétaires ? A tel point que la première adaptation cinématographique de l’ouvrage, datant de… 1925, fut réalisée à une époque où le cinéma était muet !… Voilà qui en dit long sur l’engouement suscité par cette Veuve (vraiment !) joyeuse.

Mais pourquoi une opérette est-elle à ce point irrésistible ? Quels sont les ressorts magiques qui animent les situations les plus invraisemblables au point de nous faire croire à l’impossible, de nous surprendre et nous émerveiller ?

Venez, on vous l’expliquera…

PROGRAMME

LEHAR (Arr. DANIEL JAMES )La Veuve Joyeuse

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

MARC KOROVITCH · Direction

FLORENCE GUIGNOLET · Mise en scène

Solistes du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris

Concert présenté par Vincent Legoupil

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France Paris 13e Arrondissement Paris 75013 Paris