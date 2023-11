Concert-Éveil : Mozart Enchanté Salle Colonne Paris, 10 décembre 2023T 10:00, Paris.

DESCRIPTION

Mozart chérissait particulièrement sa Flûte enchantée. Elle était pour lui l’une de ses réussites les plus abouties, celle qui se devait d’être accessible à toutes les oreilles. Certes, le livret est truffé de symboles, déroulant un parcours initiatique, mais c’est aussi – et avant tout – un opéra féérique, avec une belle histoire et des personnages que l’on dirait sortis d’un livre d’images. Tous les enfants aiment la Flûte enchantée, le chant joyeux de l’oiseleur, les cris de colère de la Reine de la Nuit, la mélodie apaisante du Prince du Jour (alias Sarastro), et les amours de Tamino et de la belle Pamina. Il y a même trois enfants que l’on découvre en anges gardiens de Pamina…

Puis, nous changerons de siècle pour découvrir l’amusant Opus Number Zoo de Luciano Berio, qui voit les musiciens se transformer en conteurs… Quel métier !

Ainsi, le temps d’un concert, redevenons un enfant tel que Mozart et Berio nous y invitent eux-mêmes…

Durée : 45 minutes

PROGRAMME

MOZART (Arr. NEMOTO) Suite « Flûte enchantée »

BERIO Opus Number Zoo

DISTRIBUTION

Solistes de l’Orchestre Colonne · Quintette à vents

Jeunes solistes · en partenariat avec l’association Petites Mains Symphonique

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France Paris 13e Arrondissement Paris 75013 Paris