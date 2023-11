La Belle Hélène SALLE COLONNE, 7 novembre 2023, PARIS.

La Belle Hélène SALLE COLONNE. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 14:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 24.2 à 60.5 euros.

Au large de l’Ile de Sparte, se trouve une ile inconnue de la mythologie, résidence de vacances d’Hélène et des rois : l’ile des Wine Sort. C’est là que chaque roi de Grèce va pour se détendre et se distraire… Le gentil organisateur, le GEO Mène Hélas, y mène tous les rois de la péninsule chaque été pour un séjour à thème. Cette année il a choisi de transposer le monde Hellénistique vers les douces brumes celtes… 2h30 de spectacle désopilant et interactif, où se mêlent les fustanelles et les kilts avec en toile de fond, l’évolution de la jupe mixte qui a su traverser l’histoire de la Grèce antique à nos jours… !!!! Avec la collaboration de l’orchestre Colonne Orchestre Colonne

SALLE COLONNE PARIS 94, boulevard Auguste Blanqui Paris

