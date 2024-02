Paris-Saclay Summit – Choose Science EDF Lab Paris Saclay Palaiseau, jeudi 29 février 2024.

Début : 2024-02-29 10:00

Fin : 2024-03-01 18:00

Un rendez-vous pour comprendre et façonner l’avenir

Les 29 février et 1er mars marquent une date historique pour tous les passionnés de science et les acteurs de la science et de l’innovation. Aux portes de Paris, au cœur du cluster Paris-Saclay, Le Point organise un événement inédit, réunissant scientifiques, inventeurs, citoyens, politiques, et entrepreneurs. Ce sommet a pour ambition de mettre la science au cœur de notre société et de révéler son rôle crucial dans les défis qui nous attendent.

Une armée des ombres qui refuse le statu quo

Ce sont des personnalités souvent absentes du débat public, mais essentielles, qui se rassembleront. Venez découvrir comment les esprits anticonformistes s’appuient sur les sciences pour réaliser leurs rêves, et les vôtres. Ces “ronds dans les trous carrés”, en remettant en cause l’ordre établi, façonnent notre avenir. Parmi eux, des figures de renom telles que le prix Nobel de physique Alain Aspect, l’astrobiologiste Nathalie Cabrol qui détecte les traces de vie dans l’espace, la chercheuse en traitement d’images Tina Nikoukhah. Nous voulons faire connaître les Marie Curie, Louis Pasteur et Henri Poincaré de demain.

Paris-Saclay : épicentre de l’avenir technologique !

Le Paris-Saclay Summit sera l’occasion de faire briller des étoiles de la science mondiale ! C’est un tourbillon d’idées novatrices et de découvertes, positionnant la France et Saclay dans la cour des grands, entre Shenzhen et la Silicon Valley. Le futur s’écrit, avec vous, au Paris-Saclay Summit !”

Un événement inédit et ambitieux autour de la connaissance scientifique

Le Paris-Saclay Summit est né d’une ambition partagée, entre la région Ile-de-France, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et Le Point, de s’appuyer sur le rayonnement scientifique et technologique de Paris-Saclay pour mettre à l’honneur l’excellence française et la portée mondiale de la recherche publique et privée. Renouvelé chaque année au mois de février, cet événement inédit à portée internationale réunit pendant 2 jours, scientifiques, chercheurs, chefs d’entreprises, universitaires, responsables politiques, étudiants et représentants de la société civile autour de la connaissance scientifique au service du progrès et des grands enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. Cet événement majeur rassemble les acteurs institutionnels du territoire ainsi que les deux grands pôles académiques que sont l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris. Avec plus de 45 000 étudiants présents dans l’écosystème universitaire de Paris-Saclay, l’événement leur accorde une place centrale dans les débats.

EDF Lab Paris Saclay 7 boulevard Gaspard Monge Campus Urbain de Paris-Saclay Palaiseau 91120 Essonne