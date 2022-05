Paris-Saclay SPRING – L’événement de l’innovation made in France revient les 12 et 13 mai prochains En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour la cinquième fois de l’histoire de Paris-Saclay, tous les acteurs de l’innovation, de la recherche et de la science s’unissent pour donner à voir l’excellence scientifique et le meilleur de l’innovation technologique là où elle se fait au quotidien. Investisseurs, chercheurs, entrepreneurs, directeurs R&D … Au cœur de ce pôle scientifique et technologique de rang mondial, venez prendre le pouls de l’innovation et rencontrer les pépites de demain ! L’université de Paris-Saclay prend la 13e place mondiale au classement de Shanghai et la 1ère en mathématiques, démontrant, avec l’ensemble des laboratoires du territoire, combien le territoire est armé pour répondre aux enjeux de la Deep Tech et de l’innovation. Programme ➡ 12 mai : Un plateau télévisé sur une journée pour voir comment le modèle de communauté d’innovation de Paris-Saclay participe à la création d’un monde plus durable et prépare la réponse aux grands enjeux de demain, en s’appuyant sur la recherche et l’interdisciplinarité. Rendez-vous BtoB et BtoFi en présentiel et digital. Rencontres ciblées en termes de financement ou de collaboration. Start-ups, investisseurs, directeurs R&D. RDV sur la plateforme d’inscription pour les programmer. **Retrouvez les Graduate Schools de l’Université sur les villages de l’innovation !** ➡ 13 mai : « Circuits de l’innovation ». Uniquement sur inscription, voir l’onglet dédié. Journée portes ouvertes dans des laboratoires ou centres de R&D privés qui ouvrent exceptionnellement leurs portes pour l’occasion. Inscrivez-vous vite! [https://paris-saclay-spring.com/](https://paris-saclay-spring.com/) L’Université Paris-Saclay et ses Graduate Schools seront à Spring 2022 En ligne / online En ligne / online Paris Paris

