Paris-Saclay SPRING Ecole polytechnique, 12 mai 2022, Palaiseau.

Paris-Saclay SPRING revient les 12 et 13 mai 2022 dans un format hybride, en ligne et à l’Institut polytechnique de Paris, au sein de l’Ecole polytechnique sur le Campus de Paris-Saclay. A nouveau cette année, Paris-Saclay SPRING donne l’opportunité de voir le meilleur de l’innovation française là où elle se crée au sein de la seule communauté d’innovation réunissant 5 filières d’excellence au monde : FoodTech, Mobilités, Technologies Numériques, GreenTech et Santé-Biotech. En 4 ans, Paris-Saclay SPRING s’est imposé comme un des rendez-vous incontournables de l’innovation industrielle et durable en Europe. En 2 jours, c’est un accès direct à 15% de la recherche française, aux chercheurs et étudiants issus des écoles et de l’université Paris-Saclay, reconnues à l’international et aux responsables R&D et industriels de 150 groupes internationaux et 500 startups membres de la French Tech formant les champions technologiques de demain. Avec au programme : **Pendant les deux jours :** – Rendez-vous BtoB et BtoFi en présentiel et/ ou en distanciel: rencontres ciblées en termes de financement ou de collaboration destinées aux start-ups, investisseurs, directeurs R&D. **Jeudi 12 mai :** – 7h de débats, interviews croisées, conférences inédites autour d’un grand plateau télévisé, diffusés en direct toute la journée au sein de l’Ecole polytechnique et via la plateforme en ligne. – 6 villages de l’innovation thématiques (Mobilités, Santé-Biotech, GreenTech, Technologies numériques, FoodTech, Paris-Saclay) avec près de 100 exposants à découvrir au sein de l’Ecole polytechnique : showroom des entreprises innovantes, stands des Grandes Ecoles, laboratoires, universités et grandes entreprises présentes et en lien avec l’écosystème Paris-Saclay – SPRING 50 : Pitch contest de start-ups sélectionnées et présentation de leurs innovations en live sur le Plateau TV – Ateliers Retex : Témoignages et retours d’expériences d’entrepreneurs du territoire pour inspirer les étudiants notamment ceux dans les filières étudiants entrepreneurs **Vendredi 13 mai :** – Les Circuits de l’innovation : journée portes ouvertes dans des laboratoires ou centres de R&D privés du territoire de Paris-Saclay qui ouvrent exceptionnellement leurs portes pour l’occasion. Uniquement sur inscription. – Conférences de la veille disponibles en replay sur la plateforme digitale.

