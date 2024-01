Paris Run For All 2024, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 09h00 à 14h00

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Tous les fonds récoltés seront reversés à la l’association Anaë

Paris Run For All, l’événement solidaire et inclusif du Schneider Electric Marathon de Paris est de retour le samedi 6 avril 2024.

En tant qu’événement sportif majeur au niveau international, le Schneider Electric Marathon de Paris cherche à rendre le sport disponible, accessible et inclusif pour toutes et tous. Rassembler, unir et mettre du sport dans toutes les vies, tel est l’objectif de Paris Run For All.

1000 coureurs de 50 nationalités différentes, dont 55% de femmes, ont participé à cette première édition 2023 réussie et nous te donnons à nouveau rendez-vous en 2024 pour aller encore plus loin tous ensemble !

Paris Run for All c’est :

Un parcours de 4km au cœur de la Capitale, ouvert à tous, pour découvrir la course à pied ou s’échauffer avant le grand départ du Schneider Electric Marathon de Paris le dimanche 7 avril 2024 avec en prime, un petit-déjeuner offert à l’arrivée.

L’intégralité du montant des inscriptions sera reversée à l’association ANAÉ qui rend possible l’accès au sport aux personnes en situation de handicap grâce à du matériel et des séjours adaptés pour eux, et pour leurs proches.

Un rassemblement solidaire où coureurs valides et handisport se retrouvent pour partager un moment de sport et ainsi permettre l’achat d’équipements sportifs adaptés à une pratique du sport pour les personnes non valides, comme des joëlettes, des fauteuils tout terrain, ou des vélos à 4 roues (coût unitaire 3 250 euros).

Inscris-toi maintenant et rejoins-nous dans cet élan sportif inclusif le 6 avril prochain !

ANAÉ accueille 1 900 adultes et enfants concernés par le handicap par an. Pour en savoir plus et soutenir l’association rendez-vous sur www.anae.asso.fr

Paris

Contact : https://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr/marathon-engage/paris-run-for-all https://endurancecui.active.com/new/events/88397204/select-race?error=login_required&state=bd6a89fe-b113-4f32-a948-29ecf026a6ca&_p=7279391978639773

Guillaume Bontemps / Ville de Paris Course à pied