Les 24H de Libé – La Nuit Libé – Cité de la Musique, Paris, 11 novembre 2023

Les 24H de Libé – La Nuit Libé – Cité de la Musique, Paris Rue Musicale – Cité de la Musique. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 23:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

LES 24H DE LIBÉLa nuit LibéEntre 23h et 4h30 du matinConcert• Rue musicale – Cité de la musique• Durée : environ 8h00 Depuis toujours, Libération s’est passionné pour la musique par là où elle pulse, invente le plus fort, et par là où elle change la société. Comme une évidence, ce sont les collectifs de la nuit qui organisent la danse. Eux qui depuis quelques années font d’un seul geste l’avant-garde esthétique et politique de la fête, bruyante, chaotique, inclusive, spectaculaire, mélangée. Au programme : Yelle, Maraboutage, Crystallmess et Deena Abdelwahed. 23h30 – 00h30 YelleDepuis son premier tube Je veux te voir, le duo Yelle a sorti quatre albums et quelques EP regorgeant de perles pop aussi acides que torrides. Leurs tournées les ont menés sur les scènes du monde entier, de Tokyo à Barcelone en passant par Coachella ; pour ouvrir le grand bal Libé, ils se produisent en format club. 00h30 – 2h00 MaraboutageCollectif regroupant DJ, danseurs et chorégraphes, Maraboutage réinvente, depuis Marseille, l’art de la party et du nightclubbing. Ils ont ramené de leurs voyages musicaux, du Ghana au festival Nyege Nyege, en Ouganda, jusqu’à Rio, Londres, Durban, Porto ou Milan, une sélection défricheuse et électrique, le futur de la sono mondiale. 2h00 – 3h00 CrystallmessCrystallmess « roule en hybride », titrait Libé en 2021, à l’occasion d’une performance de la Française au festival Nuits sonores. La performeuse, plasticienne, compositrice et DJ a enfoncé le clou depuis : sa vision abrasive et très mouvante de la dance music, n’a aucun équivalent, capable de séduire Frank Ocean autant que le très arty label Pan. 3h00 – 4h30 Deena AbdelwahedSi la musique électronique mute encore en 2023, la productrice et DJ tunisienne Deena Abdelwahed n’y est pas pour rien. Après diverses interventions dans la scène électronique de Tunis, elle a rejoint la France et le label parisien InFiné pour modifier la techno en profondeur avec sa musique futuriste et dansante, portant son héritage arabe à 1000 lieux des clichés orientalistes. pas de place assise. Accès PMR : accessibilite@philharmoniedeparis.fr ou au 01 44 84 44 84. Les 24h de Libé

Rue Musicale – Cité de la Musique, 221, Avenue Jean Jaurés, Paris

