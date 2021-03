PARIS RIVE GAUCHE, SAINT GERMAIN-DES-PRÉS, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou 49330 Les Hauts-d’Anjou

Musique et théâtre se mêlent dans la comédie musicale Paris rive gauche, Saint-Germain des Prés. La Compagnie Boris Niosc interprétera cette création des groupes locaux Ofildéchan et Notes en balades, samedi 09 octobre à 20h30 et dimanche 10 octobre à 15h à Châteauneuf-sur-Sarthe.

Samedi 09 et dimanche 10 octobre 2021, la Compagnie Boris NIOSC interprétera la comédie musicale « Paris rive gauche, Saint-Germain des Prés ». Une création des groupes Ofildéchan et Notes en balades à apprécier salle de l’Entrepôt à Châteauneuf-sir-Sarthe (Les HAuts d’Anjou) sans modération.

ofildechan@gmail.com +33 7 82 57 71 40

