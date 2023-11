Une Merveilleuse Histoire du Sexe Dégueulasse – Théâtre La Reine Blanche, Paris REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE, 13 décembre 2023, PARIS.

La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle. UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DE SEXE DÉGUEULASSE Comment et quoi construire encore ? Deux hommes de plus de 50 ans ne veulent plus d’amour, un idéal auquel ils ne croient plus. Ils tombent pourtant systématiquement l’un sur l’autre sur les applications spécialisées. Clowns tragiques et grotesques, ils tentent de s’adapter aux outils contemporains du sexe. Ils croient savoir ce qu’ils veulent et se trompent. Ils essaient tout, ensemble mais surtout contre l’autre. Texte : Pierre NOTTE Mise en scène : Benoit GIROS Interprétation: Benoit GIROS et Pierre NOTTE Costumes : Sarah LETERRIER Lumières : Natacha RABER Musiques: PIERRE NOTTE Régie Générale : Éric SCHOENZETTER Accompagnement chorégraphique: ALEXANDRA GILBERT Production Cie L’idée du Nord-Benoit Giros Coproduction : Reine Blanche Productions Avec le soutien de Programme Adami Déclencheur La Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire, et par la Région Centre-Val de Loire. Informations pratiques :Durée : 1h10Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Une Merveilleuse Histoire du Sexe Dégueulasse Une Merveilleuse Histoire du Sexe Dégueulasse

REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE PARIS 2, BIS PASSAGE RUELLE Paris

