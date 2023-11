Prison – Théâtre La Reine Blanche, Paris REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE Catégorie d’Évènement: Paris Prison – Théâtre La Reine Blanche, Paris REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE, 2 décembre 2023, PARIS. Prison – Théâtre La Reine Blanche, Paris REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle.PRISON Écrire pour survivre Prison est un récit livré par un jeune homme dans l’urgence, avant que le verdict ne tombe de sa probable condamnation à la réclusion criminelle. Expression d’une conscience à vif, témoignage d’un être qui n’a pas pu devenir lui-même et passer l’âge adulte pour vivre en société, les mots jaillissent dans un espace cellulaire autant réel qu’intérieur, le corps est en prise avec ses propres prisons. Texte, mise en scène, jeu : Aymeri SUAREZ-PAZOSComposition sonore : Charlène MARTINChorégraphie : Chinatsu KOSAKATANIScénographie : Aymeri SUAREZ-PAZOS et Philippe QUILLETLumières : Philippe QUILLET Informations pratiques :Durée : 1h45Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Prison de Aymeri Suarez-Pazos Prison de Aymeri Suarez-Pazos Votre billet est ici REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE PARIS 2, BIS PASSAGE RUELLE Paris 22.0

