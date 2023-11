Au-delà de la Pénétration – Théâtre La Reine Blanche, Paris REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE, 23 novembre 2023, PARIS.

La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle. AU DELÀ DE LA PÉNÉTRATION Rencontre avec Martin Page à l’issue de la représentation le 28 octobreSpectacle d’utilité publiqueDans cette première adaptation au théâtre du best-seller féministe de Martin Page, un homme, troublé par la sexualité dont il a hérité, s’interroge (et nous avec) sur la pratique de la pénétration comme modèle dominant. Avec délicatesse, humour, intelligence et une dose d’anticonformisme, il bouscule tendrement nos idées reçues et nous embarque dans sa quête à l’imaginatif et réjouissant humanisme. Texte : Martin PAGE (Au-delà de la pénétration, Le Nouvel Attila, 2020)Adaptation : Isabelle DEFFIN, Thierry ILLOUZ, Yves HECKConception, mise en scène & jeu : Yves HECKCollaboration artistique & costumes : Isabelle DEFFINTexte additionnel & dramaturgie : Thierry ILLOUZAssistanat mise en scène : Marie-Anne MESTRELumières : Abigaïl FOWLERSon : Martin ANTIPHONRecherche chorégraphique : Aude LACHAISEEnsemblier : Thierry LAUTOUTRégie générale : Marion KOECHLIN Informations pratiques :Durée : 1h10Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Au-delà de la Pénétration Au-delà de la Pénétration

