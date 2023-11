Duras-Platini – Théâtre La Reine Blanche, Paris REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE, 12 novembre 2023, PARIS.

Duras-Platini – Théâtre La Reine Blanche, Paris REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 18:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle. DURAS-PLATINI Son match le plus dur Décembre 1987. Marguerite Duras reçoit Michel Platini dans les bureaux de Libération. Ils échangent pendant une heure, digressent, s’appréhendent, se découvrent, parlent de football, de littérature, d’Italie, du Heysel et d’angélisme. Convoquée sur scène, la parole de ces deux monstres sacrés vient croiser les fantasmes des acteurs qui s’en emparent et rejouent le match. Mise en scène : Barbara CHANUTTexte : D’après l’interview des 14 et 15 décembre 1987 publiée dans LibérationJeu : Barbara CHANUT, Neil Adam MOHAMMEDI, Cyrielle RAYET, Liza LAMYDramaturgie : Louis RIPAULTLumières : Clément BALCONSon : Liza LAMY, Collectif VEL.CRO ProductionCompagnie Sochin Avec le soutien deAvec le soutien (accueil en résidence) du Théâtre de la Reine Blanche (Paris), du Théâtre du Rond-Point (Paris), du Point Éphémère (Paris).Avec le soutien de l’Adami. Informations pratiques :Durée : 1h20Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Duras-Platini Duras-Platini

Votre billet est ici

REINE BLANCHE – SALLE MARIE CURIE PARIS 2, BIS PASSAGE RUELLE Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici