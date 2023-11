La Révolution Française – Rock Opéra Réfectoire des Cordeliers, 20 février 2024, PARIS.

La Révolution Française – Rock Opéra Réfectoire des Cordeliers. Un spectacle à la date du 2024-02-20 à 20:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 59.0 à 69.0 euros.

50 ans après sa création au Palais des Sports, Le premier Opéra Rock français revient enfin à Paris. En accord et en collaboration avec Alain Boublil et Claude-Michel Schonberg. Une troupe de 35 artistes, chanteurs, comédiens & musiciens sous la houlette de Marie Zamora à la mise en scène. Dans le cadre magnifique du Réfectoire des Cordeliers, scénographié par Charlotte Villermet et sublimé par les lumières de Jacques Rouveyrollis. Une jauge intimiste pour vous permettre la plus incroyable des immersions toute en émotions dans la tourmente révolutionnaire. 1789, Charles Gauthier et Isabelle de Montmorency s’aiment. Il est fils de boutiquiers, député du Tiers-Etat et se jette dans la Révolution avec Enthousiasme. Elle appartient à la Noblesse, suivra la famille Royale dans son exil puis reviendra vers Charles, emprisonné sous la Terreur … C’est un amour sublime qui s’inscrit en filigrane dans cette fresque impitoyable et grandiose qui va des Etats-Généraux de 1789 jusqu’à la Terreur de 1794. Durée: 85 mins Distribution: Diane Fourès est Charlotte Corday Pierre-Etienne Richard est Charles Gauthier Julie Denn est Marie-Antoinette Marion Perronnet est Isabelle de Montmorency Thomas Roditi est Danton Fabrice Todaro est Fouquier Tinville Madison Golaz est Olympe de Gouges Pascal Aubert est Charrette Adrien Hannequin est Robespierre Emilien Marion est Mirabeau Henri Pauliat est Marat Matthieu Vinel est Louis XVI Bio des Cordeliers La Révolution Française et les agitations politiques des années 1790 vont définitivement sonner le glas de la présence des Cordeliers au réfectoire et plus largement, de l’existence même du couvent. Aux religieux présents dans cet ensemble depuis plusieurs siècles succédèrent les membres de la Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, plus connu sous le nom de Club des Cordeliers. Ce club occupa dès avril 1790 et durant 5 ans les locaux du réfectoire avec à sa tête plusieurs grands noms de l’histoire de France : Danton, Marat, Hébert, Camille Desmoulins et Choderlos de Laclos. Le Club des Cordeliers fut un des plus actifs durant les insurrections révolutionnaires et son auditoire était essentiellement constitué de personnes issues de milieux populaires. Ses membres furent également les premiers à demander la déchéance de Louis XVI après son arrestation à Varennes. Informations pratiques ou particulières Réfectoire des Cordeliers – 15 Rue de l’Ecole de Médecine – 75006 Paris ATTENTION: placement LIBRE en 3 zones différentes : ** CARRE OR DEBOUT ** 1ère CAT ASSISE LIBRE ** 2ème CAT DEBOUT La Révolution Française Rock Opéra

Réfectoire des Cordeliers PARIS 15 Rue de l’Ecole de Médecine Paris

