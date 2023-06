Duo Landry+ Rare Gallery Le Petit Centre Culturel de Paris 17 rue François Miron Paris, 1 juillet 2023 20:00, Paris.

Deux talents à l’unisson avec Landry Padonou clarinette-saxo-flûte-interprète & Landry Magnidet Dannon guitare-compositeur-interprète.

Leur duo est né en 2015 à l’Institut Français du Bénin à Cotonou, et depuis lors ils se donnent la main pour jouer, chanter en fon dans leur langue maternelle et en français ; l’amour, l’espoir, l’éducation, la place des femmes, le courage, la scolarisation et d’autres expériences de vie.

Entre soul, folk & country dans un style musical singulier et universel, à la fois moderne et empreint de nombreux rythmes traditionnels du Bénin, leur énergie est communicative ! !

Sortie de leur tout nouvel album un bijou !

Nouveau SINGLE

