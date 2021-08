Paris Quiveutpister Paris Paris Jeu de piste : Mystère à Montmartre Quiveutpister Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeu de piste : Mystère à Montmartre Quiveutpister Paris, 21 août 2021 14:30, Paris. 21 août – 31 octobre Réservation obligatoire : 15€ par participant ou 12,5€ pour les moins de 25 ans https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/mystere-a-montmartre/ Participez à une expérience ludique à mi-chemin entre une découverte touristique et un escape game en extérieur ! Jasmine, loue un appartement à Montmartre depuis plusieurs années. Elle adore son logement et ne le quitterait pour rien au monde. Mais il y a quelques jours, Jasmine appelle la police, paniquée. Un fantôme hanterait son appartement. Son appartement est-il vraiment hanté ? Et que cache cette histoire ? Enquêtez à Montmartre, un véritable village dans Paris, et tentez de résoudre ce mystère ! Enquêtez et explorez Montmartre Explorez les monuments connus et méconnus des passages couverts à la recherche d’indices. Observez les détails insolite et secrets, et tentez de résoudre l’intrigue du jeu. Utilisez les accessoires de détectives mis à votre disposition et décryptez les énigmes ! Les meilleures équipes seront récompensées ! Challenge, découverte et convivialité, trois maitres-mots présents sur les jeux de piste Quiveutpister. Alors, prêt à pister Paris ? Le jeu Mystère à Montmartre traverse entre autres, la place du Tertre, le quartier Abbesses, le Sacré-cœur et les jardins méconnus de Montmartre. Lieu de départ : place Marcel Aymé Quiveutpister Paris place marcel aymé paris 75018 Paris Paris Paris samedi 21 août – 14h30 à 17h00

