Chasse au trésor : Marais a Paris Sion Quiveutpister Paris, 16 octobre 2021 14:30, Paris. 16 octobre – 13 novembre, les samedis Réservation obligatoire : 15€ par participant ou 12,5€ pour les moins de 25 ans https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/marais-a-paris-sion/ Participez à une expérience à mi-chemin entre découverte touristique et escape game en extérieur dans le Marais! Une étrange femme ne parvient pas à retrouver la mémoire. Qui est-elle ? Et si sa perte de mémoire cachait un lourd secret… Enquêtez dans les jardins des anciens hôtels particuliers du cœur du Marais et la rue des Rosiers ! Explorez les monuments connus et méconnus du Marais à la recherche d’indices. Observez les détails insolites et secrets, et tentez de résoudre l’intrigue du jeu. Utilisez les accessoires de détective mis à votre disposition! Des cadeaux viendront récompenser les meilleurs enquêteurs ! Challenge, découverte, et convivialité, trois éléments que vous retrouverez dans les jeux de piste Quiveutpister. Alors, prêt à pister Paris ? Quiveutpister Paris place des vosges paris 75004 Paris Paris Paris samedi 16 octobre – 14h30 à 17h00

