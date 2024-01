Festa Brasil ! Live & Clubbing Brazil vibes spécial Pré-Carnaval à Paris 11 PUNK PARADISE Paris, samedi 20 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-20 20:00

Fin : 2024-01-20 23:59

FESTA BRASIL !

⎃⎃ SOIREE BRESILIENNE A PARIS 11 SPECIAL PRE-CARNAVAL ⎃⎃

#brasil #samba #MPB #bailefunk #carimbo #axé #nordeste

#caribbean #latino #afro #tropical #carnaval #funkyrio #festa

PUNK PARADISE, 44 rue de la Folie-Méricourt, 75011 – Paris

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ LIVE BAND ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

FILOSOFIA DO SAMBA

(Roda Samba / MPB / Classicos Brasil)

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ DJ SET BRAZIL & TROPICAL VIBES ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

DJ CUCURUCHO (Brasil & Tropical sounds)

DJ NELSIM (Forro/MPB/Brazil mix)

GROOVALIZACION DJs (Brazil vibes)

Tickets : https://shotgun.live/events/festa-brasil-special-pre-carnaval-live-samba-d-js

Oi galera, tudo bem?? La soirée FESTA BRASIL est de retour à Paris 11 le samedi 20 JANVIER avec une édition spécial PRE-CARNAVAL !! Direction le Brésil et ses musiques calientes au Punk Paradise de 20h à l’aube avec le concert de FILOSOFIA DO SAMBA suivi du clubbing brazil/tropical mix avec DJ Cucurucho & friends !!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

█ LINE UP

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⎃ ⎃ ⎃ LIVE BAND ⎃ ⎃ ⎃

★ FILOSOFIA DO SAMBA (Samba / MPB / Classicos Brasil) ★

Le groupe Filosofia do Samba, fondé en 2003 avec quelques musiciens de l’école de Samba Aquarela de Paris, propose un grand voyage rythmique à travers cet immense continent musical brésilien: des variétés des sambas de Rio, mais aussi les forrós du nordeste comme des envoûtantes chansons amazoniennes du grand nord.

Détachez vos ceintures et bon voyage!

► https://facebook.com/filosofiasamba

⎃ ⎃ ⎃ CLUBBING BRAZIL & TROPICAL VIBES ⎃ ⎃ ⎃

MPB/BaileFunk/Carimbo/Axé/Nordeste/Bahia/Afro/Reggaeton/Caribbean

★ DJ CUCURUCHO (Brazil & Tropical vibes) ★

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

► https://www.facebook.com/djcucurucho

► http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias

► http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

★ DJ NELSIM (Forro/MPB/Brazil mix) ★

Fan de disques vinyles depuis l’enfance, nelsimar bastos (dj nelsim), forrozeiro, sambista, collector et dj, a toujours été entouré par la musique populaire brésilienne. Soucieux de présenter le meilleur de ses recherches musicales sur vinyle, il offre à son public une excellente expérience au brésilités dansantes avec forró pé-de-serra, samba raiz et mpbs d’autrefois, avec beaucoup d’équilibre et de détente.

⌲ https://www.instagram.com/djnelsim

⌲ https://www.instagram.com/beaucoupdebaiao

⌲ https://www.mixcloud.com/DjNelsim/

⌲ https://www.facebook.com/djnelsim

★ GROOVALIZACION DJs (Brazil & Tropical vibes) ★

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

► https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/

► https://www.groovalizacion.org

► https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio

► https://soundcloud.com/groovalizacion

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

█ INFOS PRATIQUES

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

https://www.facebook.com/baltropicalpaname

https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname

PUNK PARADISE 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris 75011