Paris Print Fair 2024 – 3e édition au Réfectoire des Cordeliers Le Réfectoire des Cordeliers Paris, jeudi 21 mars 2024.

Du jeudi 21 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

dimanche

de 11h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 10 €

Tarif réduit : 5 €

Paris Print Fair 2024, le nouveau salon consacré au monde de l’estampe : gravure, eau-forte, lithographie…

Paris Print Fair, le salon de l’estampe

Marquant sa 3e édition du 21 au 24 mars, la Paris Print Fair, organisée par la Chambre Syndicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau (CSEDT), réunira 20 exposants européens au sein du Réfectoire du Couvent des Cordeliers à Paris.

Le format intimiste de la foire, alliant grands maîtres de l’estampe tels Dürer, Rembrandt, Picasso et Goya, et créateurs actuels invitera amateurs et professionnels à se plonger dans la diversité des pratiques liées à une discipline aussi bien historique que contemporaine.

www.parisprintfair.fr

La Paris Print Fair est organisée par la CSEDT – www.csedt.org

Vernissage – Uniquement sur invitation

mercredi 20 mars de 16h à 21h

Les exposants de la Paris Print Fair

• Agnews

Gallery – Bruxelles – www.agnewsgallery.com

• Galerie Arenthon – Paris – www.galeriearenthon.com

• Galerie Bei der Oper – Vienne – www.woodblock-print.eu

• Galerie Nathalie Béreau – Paris et Chinon –

www.nathaliebereau.com

• Galerie C.G. Boerner – New York et Düsseldorf –

www.cgboerner.com

• Galerie Stéphane Brugal – Pont l’Abbé –

www.brugal-antiquites.com

• Galerie Christian Collin – Paris – www.collin-estampes.fr

• Galerie Documents 15 – Paris – www.galeriedocuments15.com

• Galerie Grillon – Paris – www.galeriegrillon.fr

• Il Bulino Antiche Stampe – Milan – www.matteocrespi.eu

• Jurjens

Fine Art – Amsterdam – www.jurjens-fine-art.com

• Le Coin des arts – Paris – www.lecoindesarts.com

• Galerie

Lelong & Co. – Paris – www.galerie-lelong.com

• Galerie Martinez D. – Paris – www.estampesmartinez.com

• Galerie Sarah Sauvin – Paris – www.sarah-sauvin.com

• Palau Antiguitats – Barcelone – www.palauantiguitats.com

• Helmut H. Rumbler – Francfort – www.helmutrumbler.com

• Galerie Sagot – Le Garrec – Paris – www.sagot-legarrec.fr

• Galerie Xavier Seydoux – Paris – www.galerie-seydoux.fr

• Emanuel von Baeyer – Londres – www.evbaeyer.com

• Les Amateurs d’Estampes – www.lesamateursdestampes.org

Le Réfectoire des Cordeliers 15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris

Contact : https://www.csedt.org/ +33145446228 contact@csedt.org https://www.facebook.com/parisprintfair/ https://www.facebook.com/parisprintfair/ https://parisprintfair.fr/

CSEDT Paris Print Fair 2024