Jazzycolors – Pavel Zlámal & PQ Vendredi 10 novembre, 20h00 Paris Prague Jazz Club Tarif plein 7eur, tarif réduit 5eur

Pavel Zlámal & PQ

Jazzycolors

Composé de jazzmen progressifs vivants en Bohême ainsi que dans les autres côtés d’Europe (Brno, Prague, Helsinki, Bâle), le groupe a été fondé dans le milieu de Janáček Académie des Arts du Spectacle de Brno.

Le répertoire unique, l’interprétation directe et énergétique et l’énoncé musicale très intense rappellent les inspirations par The Bad Plus ou John Zorn.

En 2018, le groupe a publié son premier album intitulé Tyče nevyhnutelné(Championship Music) pour lequel elle a réussi à finir à la troisième place dans le sondage musical de ČRo JAZZ Česká Jazzová sklizeň 2018.

Pavel Zlámal – saxophone ténor / leader

Martin Konvička – piano

Juraj Valenčík – basse

Václav Pálka – batterie

Paris Prague Jazz Club 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

Centre Tchèque