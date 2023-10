Júlia Karosi and Friends Paris Prague Jazz Club Paris Catégorie d’Évènement: Paris Júlia Karosi and Friends Paris Prague Jazz Club Paris, 25 octobre 2023, Paris. Júlia Karosi and Friends Mercredi 25 octobre, 20h00 Paris Prague Jazz Club ️Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/association-contrepoints/evenements/julia-karosi-and-friends-jam-session-au-paris-prague-jazz-club Ancienne étudiante de Gabor Winand et lauréate du Voicingers Pologne en 2009, la hongroise Júlia Karosi est une passionnée de musique contemporaine, et son lien avec le jazz lui permet d’explorer des chemins de traverse : elle alterne sans difficulté voix suave et lignes instrumentales dans les aigus ; tantôt interprétant des textes, tantôt vocalisant des improvisations d’une précision redoutable. Une magicienne accompagnée de trois compagnons de route du vieux continent. (FR, GR, R TCHQ) Voix : Júlia Karosi (Hongrie)

Clavier : Vit Kristan (Rep. Tchèque)

Contrebasse : Matis Regnault (France)

Batterie : Elias Arapoglou (Grèce) ️25 octobre 2023, 20:00

Paris Prague Jazz Club, 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris

