Flora Geißelbrecht & Paul Schuberth Vendredi 24 novembre, 20h00 Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque Tarif plein 7 €, tarif réduit 5 €

Carte bancaire non acceptée

Dans le cadre de la 21ème édition du festival Jazzycolors

L’Altiste , chanteuse et compositrice Flora Geißelbrecht et l’accordéoniste Paul Schuberth partagent une passion : la parole écrite et parlée. C’est pourquoi leur premier programme commun met l’accent sur des textes de toutes sortes : que ce soit comme source d’inspiration pour une composition, comme base pour une improvisation musicale, comme matériau de départ pour des représentations ou sous forme de dialogues intermédiaires satiriques. Les deux artistes laissent de l’espace à l’autre et se complètent ainsi. Outre la traduction musicale de ses propres textes, qu’ils soient concrets-poétiques ou politiquement engagés, la version de Flora des sonates de Kurt Schwitter ou celle sde Paul de poèmes de Kurt Tucholsky constitue le cœur du programme.

Ici, la « nouvelle musique », l’improvisation, la chanson politique et la double conférence entrent en relation, qui au final donne bien plus qu’un simple pot-pourri.

Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l'Odéon Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Jazzycolors Ficep

Centre Tchèque