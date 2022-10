Paris pour les droits intersexes ! Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 26 octobre 2022

de 18h00 à 20h00

gratuit Inscription obligatoire :

Le 26 octobre marque la journée internationale de sensibilisation intersexe. Le Collectif Intersexe Activiste-OII France et la Ville de Paris organisent une conférence suivie d’une représentation théâtrale. Dans le cadre de la Quinzaine de Visibilité Intersexe 2022, le CIA-OII France a le plaisir de vous annoncer sa collaboration avec la Ville de @Paris pour un événement unique : Paris pour les droits #intersexes ! La conférence portera sur les questions intersexes sous les angles de droits, de sensibilisation, et de soutien communautaire. Elle sera animée par les militant-es du CIA-OII France. La représentation théâtrale est celle de la pièce « Rocky 6 » (25 min) : De et mis en scène d’Alice Etienne Avec Madeleine Delaunay, Amélie Husson et Jeanne Ros « Jo aime la boxe. Elle voit la vie comme un combat et les autres comme des adversaires. Secrètement, elle se rêve championne du monde… Tour à tour, sur son ring, Jo va affronter la puberté, la famille ou encore la médecine. Avec humour et répartie, elle gardera la face jusqu’à l’uppercut qu’elle attendait le moins : le « Syndrome de Rokitansky ». Car, si Jo n’a jamais eu ses règles, elle n’était pas inquiète pour autant. Soudainement, elle se retrouve assaillie de discours débités avec une gravité qu’elle ne comprend pas. On lui parle de sexualité entravée, de pathologie, de maternité impossible mais elle ne se sent ni malade ni empêchée, juste en colère. » Auditorium de l’Hôtel de Ville 5 rue Lobau 75004 Paris Contact : https://facebook.com/cIA.OIIFrance https://facebook.com/cIA.OIIFrance https://forms.gle/FrjFNF4AoSuhHqCu8

