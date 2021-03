Paris en ligne Paris Paris pour l’emploi des jeunes et des métiers qui recrutent en ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 4 mai au vendredi 7 mai à en ligne

Premier salon virtuel du Travail en Ile-de-France à destination des jeunes en recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle. Manifestation accessible à toutes et tous… Vous êtes un Employeur ou un Centre de formation souhaitant participer au salon ? Contactez-nous dès à présent au 01 53 95 15 10 / [info@carrefoursemploi.org](mailto:info@carrefoursemploi.org) Paris pour l’emploi des jeunes 2021 / parisemploijeune.fr

Salon emploi/formation/orientation Paris Île-de-France

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-04T10:00:00 2021-05-04T17:00:00;2021-05-07T10:00:00 2021-05-07T17:00:00

Catégorie d'évènement: Paris

Lieu en ligne
Adresse 23 boulevard lefebvre
Ville Paris