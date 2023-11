Matthew & The Atlas POPUP!, 30 novembre 2023, PARIS.

Matthew & The Atlas POPUP!. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert Matthew Hegarty (Matthew and The Atlas) a proposé une large palette musicale, allant de la folk acoustique classique, à l’electro dramatique chargée de synthé, et à du rock alternatif mené par une guitare effrénée. Le fil conducteur a été un style d’écriture de chansons alliant une sensibilité mélodique subtile à des paroles pleines d’images naturelles avec un poids émotionnel sombre – le tout livré par une voix frappante et distinctive. Au fil du temps, Hegarty s’est construit une communauté de fans fidèles en Europe et aux États-Unis.A l’occasion de la sortie de son nouvel album “This Place We Live”, prévu pour cet automne, Matthew & The Atlas sera en concert au POPUP! à Paris le 30 novembre 2023 avec un set intimiste en solo. Matthew and The Atlas Matthew and The Atlas

Votre billet est ici

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici