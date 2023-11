Chartreuse POPUP!, 17 novembre 2023, PARIS.

Chartreuse POPUP!. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 18.5 à 18.5 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) Présente ce concert CHARTREUSEAvant même que le groupe voit le jour, Chartreuse c’est tout d’abord l’histoire de quatre amis d’enfance. Ayant grandi dans la ville de Birmingham au Royaume-Uni, les frères Wagstaff, Harriet Wilson et Perry Lovering vagabondent entre plusieurs projets musicaux pour finalement unir leurs forces dans ce qui deviendra Chartreuse. Le quatuor inséparable se lance alors dans une aventure à la fois folk et dark-pop, mais toujours remplie d’émotion. De quoi envisager un avenir prometteur pour le groupe qui joue la carte de l’authenticité et en fait sa force. Chartreuse sera de passage au POPUP! le 17 novembre 2023 pour un concert intimiste et chaleureux. Chartreuse Chartreuse

Votre billet est ici

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

18.5

EUR18.5.

Votre billet est ici