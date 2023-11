Katelyn Tarver POPUP!, 13 novembre 2023, PARIS.

Katelyn Tarver POPUP!. Un spectacle à la date du 2023-11-13 à 20:00 (2023-11-13 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente : Après avoir passé la majeure partie des douze derniers mois sur la route à accompagner des artistes tels que James Bay, Michelle Branch, Johnnyswim et Nina Nesbitt, la célèbre auteure-compositrice-interprète Katelyn Tarver s’apprête à captiver à nouveau le public lors de sa future tournée de 21 dates en Amérique du Nord et de 12 dates en Europe, en tête d’affiche. Grâce à sa capacité unique à traduire des émotions complexes en mélodies percutantes, Katelyn Tarver s’est imposée comme une artiste qui explore sans crainte les profondeurs de l’expérience humaine. Ayant récemment signé un nouveau contrat avec Nettwerk (SYML, Paris Paloma, Wrabel), la nouvelle musique de Tarver témoigne de sa remarquable évolution en tant qu’artiste, avec un son irrésistible qui mêle l’exploration et l’examen de soi. Originaire de Glennville (Georgie), une ville rurale tranquille d’un peu plus de 3 000 habitants où sa famille possédait une confiserie locale, Katelyn Tarver a commencé très jeune à participer à des concours de talents locaux et nationaux, dont l’un, American Juniors, l’a amenée à faire sa première tournée aux États-Unis et à s’installer à Los Angeles. Au fil des ans, Katelyn a connu le succès avec ses chansons qui ont atteint plus de 200 millions de streams, avec en tête son tube viral « You Don’t Know ». Elle dispose d’un impressionnant CV d’auteur-compositeur, ayant coécrit le single numéro 1 de Cheryl Cole « Crazy Stupid Love », « Set Me Free » de Joshua Bassett et « Young » d’Old Dominion. Elle s’est également construit un solide CV d’actrice, apparaissant dans des séries comme « Ballers » de HBO et « Big Time Rush » de Nickelodeon. Alors que l’on attend avec impatience son prochain album après les premiers singles « What Makes A Life Good ? » et « Starting To Scare Me », le dévouement inébranlable de Katelyn Tarver à la narration authentique et à l’introspection sera mis à l’honneur avec de nouveaux morceaux passionnants tout au long de l’année. Katelyn Tarver Katelyn Tarver

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

