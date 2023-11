Tukan POPUP! Catégorie d’Évènement: Paris Tukan POPUP!, 9 novembre 2023, PARIS. Tukan POPUP!. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 21:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. A gauche de la lune (2-L-R-20-4185/3-L-R-20-4186) présente ce concert. TUKAN+ GuestEntre musique électronique et jazz, Tukan dévoile un son percutant au groove entêtant. Piloté par quatre musiciens bruxellois, le groupe tisse le fil de ses influences, reprenant des artistes tels que Tortoise, BadBadNotGood, Lone… S’inscrivant dans une démarche analogique, TUKAN reprend les codes de la musique électronique et délivre sur scène une performance puissante.Réservation PMR : reservation@tickandyou.com Tukan Tukan Votre billet est ici POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris 15.0

POPUP!
14 RUE ABEL
PARIS

